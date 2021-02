Clinton Mata atteint la barre des 100 avec le Club Bruges

Face à Waasland-Beveren hier (photo), Clinton Mata a disputé son centième match avec la tunique du Club Bruges.

C'est un cap significatif que vient d'atteindre Clinton Mata avec le Club Bruges. Hier après-midi, face à Waasland-Beveren, le défenseur de 28 ans a disputé son 100ème match (toutes compétitions confondues) sous les couleurs des Blauw en Zwart. Une performance réalisée en en moins de trois saisons complètes.

Si l'on se penche de plus près sur les compétitions auxquelles il a pris part avec les Gazelles, l'ancien Zèbre compte : 75 matchs de Pro League (saison régulière et playoffs cumulés), 18 de Ligue des Champions, 2 d'Europa League et 5 de Croky Cup. Des chiffres qui témoignent de l'expérience accumulée par le back droit.

Pour rappel, Clinton Mata a rejoint le Club Bruges le 1er juillet 2018 en provenance du Sporting Charleroi. L'indemnité de ce transfert est aujourd'hui estimée à 1,5 millions d'euros par Transfermarkt. Près de trois ans plus tard, le numéro 77 a franchi un seuil significatif, mais pourrait en viser d'autres s'il va au terme de son contrat jusqu'en 2024.