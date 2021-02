🎥Des feux d'artifices pour empêcher le sommeil du PSG

La nuit a été compliquée pour les joueurs de Mauricio Pochettino.

Décidément, le Paris Saint-Germain a reçu un accueil mouvementé en Catalogne, avant d’affronter le FC Barcelone ce mardi (21h) en Ligue des Champions.

Après les insultes et autres critiques adressées au président Nasser Al-Khelaïfi, dès son arrivée devant l'hôtel des Franciliens, Mauricio Pochettino et sa bande ont, à leur tour, connu un début de soirée agitée et perturbée par des départs de feux d’artifice aux abords de leur lieu de résidence. Pas idéal pour préparer un choc.