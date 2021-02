La Pro League prépare un plan d'action pour améliorer l'état des terrains

La Pro League se réunissait ce mardi pour discuter des sanctions envisagées pour les clubs dont le terrain ne permettait pas de jouer le week-end dernier. Un plan a été également mis en place pour améliorer la qualité des terrains en D1A.

Les décisions concernant les sanctions adaptées aux clubs dont l gazon n'était pas praticable le week-end n'ont pas encore été prises, le CEO Pierre François attendant encore les divers rapports plus détaillés des arbitres et des clubs concernés (Waasland-Beveren, Genk et Charleroi). "En ce qui concerne les sanctions éventuelles à la suite des matchs reportés de ce week-end, comme le stipule le règlement interne, le management a demandé des rapports détaillés aux clubs concernés, en plus des rapports du match delegate et des déclarations d'un expert indépendant désigné le 14 février. C'est sur la base de ces éléments que le management jugera si une négligence a été commise et si des sanctions financières doivent être imposées", lit-on dans le communiqué de la Pro League.

En parallèle, la Pro League a annoncé la mise en place d'un plan d'action visant à améliorer la qualité globale des terrains. Ce plan devra prendre en compte des critères tels que le chauffage, le suivi et l'entretien des terrains. Deux matchs ont été reportés à ce mercredi - Waasland-Beveren - Eupen et Ostende - Genk - tandis que le duel entre Charleroi et Bruges devra être reporté à une date disponible, Bruges disputant d'ici là la Croky Cup et l'Europa League. "Le football professionnel belge ne peut plus se permettre que des éléments essentiels tels que l'état des terrains nuisent à l'image de notre football", a conclu la Pro League.