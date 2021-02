Loïs Openda et "la fierté de représenter son pays"

Bien installé chez les Diablotins, Loïs Openda évoque l'importance et la chance de jouer pour l'équipe nationale.

Voilà un peu plus de deux ans que Loïs Openda a entamé sa carrière professionnelle, c'était en Ligue des Champions avec le Club de Bruges. Mais son histoire d'amour avec les équipes nationales belges remonte à bien plus loin que ça.

Il avait joué son premier match avec les U15 en mars 2015 et, depuis, il a franchi les échelons jusqu'à se faire une place chez les Diablotins. C'est une fierté de représenter mon pays. Je donne tout ce que je peux pour aider l'équipe et pour m'aider moi-même, jouer et marquer des buts", explique-t-il dans un portrait réaliser par l'Union Belge.

Il a en plus l'honneur de jouer pour "une nation qui fait partie du top" et il en profite: après avoir inscrit sept buts en dix apparitions avec les U19, l'attaquant de Vitesse en est à six buts en huit caps avec les U21.