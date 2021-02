25 ans de disette: la Juventus débute son vrai combat sportif de la saison

La Juventus attend un nouveau titre en Ligue des Champions depuis 25 ans. Ce mercredi soir, la quête qui pourrait envoyer la Vieille Dame à Istambul.

Le mercredi 22 mais 1996, au bout de la nuit et d'une séance de tirs au but remportée par la Juventus, la Vieille Dame remportait la Ligue des Champions... la dernière. Et depuis quelques années, les dirigeants de la Juve souhaitent retrouver les joies de cette victoire.

Alors Cristiano Ronaldo est arrivé, tout auréolé de ses trois victoires avec le Real Madrid dans la plus belles des compétitions européennes. Mais ces deux dernières saisons, c'est Liverpool et le Bayern Munich qui ont soulevé la Coupe aux grandes oreilles.

Du coup, est-ce l'année ou jamais pour les Turinois? Du moins avec Cristiano Ronaldo en frond de bandière. Le Portugais a 36 ans et il ne lui reste qu'un an de contrat et il ne sera pas éternel, même s'il vit pour son sport chaque jour que Dieu fait.

La route vers Istambul commence maintenant pour les hommes de Pirlo. Le déplacement sur la pelouse du FC Porto de Sergio Conçeicao en est la première étape et ce ne sera pas un match à prendre à la légère.Sous peine de devoir attendre une année de plus...