Victor Osimhen réagit aux propos de son frère

Devant la polémique créée par les propos de son frère, qui a estimé publiquement que le Napoli "ne jouait pas" pour Victor Osimhen, l'attaquant nigérian a décidé de réagir via les réseaux sociaux afin de se désolidariser de ce discours. "Je veux que ce soit clair : demander un avis à une personne de ma famille n'est pas la même chose que me demander mon avis", explique Osimhen. "J'aime le Napoli, mon coach et mes équipiers (...) Je veux grandir au sein de cette équipe. C'est ma position et je vous demande de la respecter. Personne n'est mon porte-parole".

Victor Osimhen deserves some time, fans need to relax



🔹 Moved to a new Country

🔹 22 years old

🔹 Injured for 3 months

🔹 Caught Covid straight after

🔹 Needs time to adapt



He offers a lot to our style, his work rate, link up play and runs are instrumental



Give him a chance! pic.twitter.com/8ug4kjzlnW