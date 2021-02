Marc Brys n'y va pas par quatre chemins: "Nous avions battu Bruges à l'aller, mais..."

Lors du match aller, OHL avait fait mordre la poussière au champion en titre. Mais depuis beaucoup de choses ont changé.

Lors de la réception d'OHL ce lundi, il est clair que le Club de Bruges sera très méfiant. Il y a quelques mois, les Louvanistes avaient en effet battu le Club à Den Dreef. Cependant, pour Marc Brys, les deux confrontations sont différentes. "Je m'attends à une autre rencontre lundi, par rapport à celle du match aller", a déclaré l'entraîneur d' OHL en conférence de presse. "Nous avions battu Bruges sur le score de 2-1, mais tu ne bats pas Bruges à chaque fois, ni toutes les semaines.

L'ancien T1 de STVV et du Beerschot va plus loin dans son idée: "Bruges est dans une forme incroyable et pour le moment tout le monde sait que c'est la meilleure équipe de Belgique, sans la moindre discussion. C'est un grand défi pour nous".