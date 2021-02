Pourquoi l'Excel Mouscron a changé de visage après la pause

Invisible en première période, Mouscron a changé de visage en seconde et s'est un peu réveillé, surtout dans le dernier quart d'heure. Mais pourquoi ?

Moins de longs ballons

La première période aura été caractérisée par un nombre bien trop élevé de longs ballons dans le chef mouscronnois, tous balancés en vain vers un Nuno Da Costa courageux mais esseulé, et jamais exploités par des ailiers courant en pure perte et jamais dangereux (mention spéciale à la prestation indigente de Xadas).

"On a été habitués à pratique ce type de jeu à domicile car le terrain est difficile et que ça peut parfois aider. Mais aujourd'hui, ça ne marchait pas et à la pause, le coach a dit qu'il y avait moyen de jouer au sol, de poser notre jeu", explique Hervé Koffi. Bison Gnohere, lui, estime que ce n'est que comme ça que Mouscron peut espérer se maintenir : "On a des joueurs plutôt habiles techniquement. On l'a bien vu, quand on jouait au football, on mettait le Cercle en grande difficulté. Il faut oser jouer pour se sortir de cette situation".

Nuno Da Costa moins isolé, la clef ?

Conséquence du premier point, Nuno Da Costa a enfin pu s'exprimer (un peu) quand l'Excel a joué au sol. Le Capverdien a des qualités techniques indéniables, mais une tendance à s'agacer quand le jeu ne tourne pas en son sens ; ce samedi, il a été irréprochable, mais fort peu servi. L'entrée au jeu de Bison l'a un peu soulagé. "Il faut demander au coach pourquoi on ne débute pas tous les deux. Je me donne à fond toute la semaine, c'est tout ce que je peux dire", sourit Harlem Gnohere après le match.

Quelques cadres passés complètement au travers

Comme nous l'avons déjà souligné, Bruno Xadas n'a rien pu amener placé sur le flanc, et on se demande comment Jorge Simao pourrait encore aligner le Portugais après ses prestations pâles des dernières semaines. Mais Deni Hocko, au milieu, est particulièrement passé à côté de son match également, tandis que Serge Tabekou n'a amené du danger qu'une seule fois, vers un Da Costa hors-jeu. Les entrants de Mouscron n'ont pas tous amené plus que les titulaires, mais la dynamique de jeu a changé.