Le Kavé peut-il viser plus haut ? "Je ne vais certainement pas parler de top 8"

La saison de Courtrai se termine entre deux eaux : les Kerels ont presque assuré leur maintien, et le top 8 reste à 4 points. Pas de pression à se mettre, donc.

Quand nous évoquons les ambitions pour la fin de saison et un éventuel top 8, Luka Elsner sourit : "Je ne vais certainement plus parler de top 8, car je l'ai fait avant le match contre OHL et nous avons complètement raté notre match (3-1 chez un Louvain réduit à 10 dès la 36e, nda). Je vais donc rester bien calme", lance-t-il. "Théoriquement, ce match nous met en sécurité quant à la relégation. Mais je viens d'arriver, j'ai faim et envie de mettre en place mes principes, donc chaque match sera important dans cette optique".

L'un des buteurs du jour, Trent Sainsbury, se cache un peu moins : "On peut se considérer comme plutôt safe maintenant, c'est donc le moment de regarder ves le haut", affirme le défenseur australien. "Nous devons avoir des ambitions et viser le top 8".