Jean Butez retrouve les terrains

Ecarté des terrains depuis un mois et demi, Jean Butez voit tout doucement le bout du tunnel.

Une première étape vers un retour à la compétition pour Jean Butez. Comme le confirme Het Laatste Nieuws, le portier français va reprendre l'entraînement ce lundi. Mais s'il ne pourra sans doute pas tout de suite s'entraîner avec ses partenaires, ça ne devrait pas durer, estime le quotidien.

Une bonne nouvelle en approche pour l'Antwerp qui, depuis la blessure à la cheville de l'ancien portier des Hurlus, a connu pas mal de soucis avec ses gardiens. Alireza Beiranvand n'a pas rassuré et s'est en plus blessé contre les Rangers. Dimanche, le portier iranien a d'ailleurs à nouveau cédé sa place à Ortwin De Wolf, après 35 minutes de jeu seulement et il pourrait être écarté des terrains plusieurs semaines...