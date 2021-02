🎥 Un but magnifique de 40 mètres inscrit en Angleterre

Le plus beau but de ce mercredi soir n'a pas été inscrit en Ligue des champions mais bien en League Two.

Lors de la rencontre entre Forest Green et Southend United en League Two (D4 anglaise), l'un des joueurs visiteurs, Nathan Ferguson a inscrit un magnifique but. Il récupère le ballon aux abords du rond central, soit à 40 mètres du but avant de décocher un véritable missile qui ira se loger dans la lucarne de Lewis Thomas à la 70ème. Southend United s'est finalement imposé 1-3 Name a sweeter strike?#EFL | #SkyBetLeagueTwo pic.twitter.com/IovfMzCMku — Sky Bet League Two (@SkyBetLeagueTwo) February 25, 2021