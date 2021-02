City a fait un grand pas vers les quarts, mais Pep Guardiola est perfectionniste

Manchester City a prolongé sa folle série, mais le coach catalan en veut toujours plus.

Manchester City a aligné un 19e succès consécutif, sur la pelouse du Borussia Mönchengladbach, mercredi soir. Un 0-2 qui rapproche les Sky Blues des quarts de finale de la Ligue des Champions. "Ce n'était que la manche aller, il y a encore de nombreuses semaines avant le retour", tempère pourtant Pep Guardiola.

Satisfait de la rencontre disputée par ses hommes, charmé par les prestations de Kyle Walker et Bernardo Silva notamment, le coach catalan pense pourtant qu'il y avait moyen de faire mieux encore. "On a très bien joué, mais on n'a pas été assez clinique en zone de conclusion."

Déterminé à amener City sur le toit de l'Europe, Pep Guardiola insiste: "On le sait, il faut être plus tueur dans cette compétition." Pour aller au bout en C1, Manchester City devra faire preuve d'une efficacité maximale, et si les Cityzens ont fait un bon pas en avant, mercredi soir, Pep Guardiola sait que le chemin est encore long...