Stefano Pioli dévoile l'objectif principal de l'AC Milan

Même s'il est également en lice pour remporter le titre de Serie A pour la première fois depuis dix ans avec l'AC Milan, le technicien italien a un autre objectif en tête.

Alors que Milan n'a plus participé à la Ligue des champions depuis la saison 2013-2014, la qualification pour la prochaine C1 reste l'objectif principal de Stefano Pioli, l'entraîneur de l'AC Milan.

"Si vous aviez dit il y a quelques mois que nous serions deuxièmes, personne ne l'aurait cru", a déclaré dimanche Stefano Pioli à Sky Italia après la victoire 2-1 face à l'AS Roma. "Il y a sept équipes très fortes en Serie A, et au final seules quatre auront la chance de se qualifier pour la Ligue des champions... nous espérons être l'une d'entre elles", a souligné le technicien italien qui a également souligné les progrès réalisés par les siens.

"Nous faisons quelque chose d'important. Nous avons dix-sept points de plus que la saison dernière, nous sommes l'équipe la plus jeune et celle qui a joué le plus de matchs. C'est une performance de grande qualité et d'esprit, je suis vraiment satisfait que nous ayons réussi à gagner".