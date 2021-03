🎥 Pro League: "le Messi jordanien" a joliment écrit l'histoire contre l'Antwerp

Musa Al-Tamari pourrait se battre avec son coéquipier Xavier Mercier pour le titre honorifique de but de la 29e journée de championnat. Difficile en effet de choisir entre le coup-franc parfait du numéro 10 français et la frappe enroulée magnifique de l'ailier jordanien.

Mais il n'aura pas à se battre en ce qui concerne l'aspect historique de son but. Arrivé à OHL le 5 octobre en provenance de l'APOEL Nicosie, il n'avait encore jamais marqué en championnat, il est devenu lundi le tout premier Jordanien à faire trembler les filets en division 1 belge.

