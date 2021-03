Arteta au FC Barcelone? L'Espagnol botte en touche

Tout pourrait se jouer lors des élections.

D’après les informations de RAC1, le candidat à la présidence du Barça Joan Laporta penserait à l’Espagnol en cas de départ de Ronald Koeman. Face à la presse, avant le déplacement des Gunners à Burnley ce samedi (27e journée de Premier League), le coach de 38 ans a sans surprise botté en touche sur la possibilité de son départ en Catalogne.

"Il y a toujours des spéculations lors des élections à Barcelone. C’est une grande équipe. De toute évidence, j’ai été élevé là-bas comme joueur et j’aurais toujours un lien. Je suis entièrement concentré sur le travail que j’ai à faire ici, et nous avons beaucoup à faire. J’apprécie vraiment ça. Aujourd’hui et demain, je suis le manager d’Arsenal et j’aime vraiment ça. Je veux faire beaucoup mieux que ce que nous avons fait. "

Nommé en décembre 2019 et sous contrat jusqu’en juin 2023, Mikel Arteta ne veut pas précipiter les discussions avec sa direction en vue d’une éventuelle prolongation. "Nous sommes au milieu de la saison. Nous avons beaucoup de matches à jouer et pour le moment ce n’est pas une priorité. C’est ok. J’ai encore un contrat ici et je suis heureux. Je ne pense pas que ce soit quelque chose d’urgent."