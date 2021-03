La Copa America 2021 avec public dans les stades en Colombie ?

La Colombie organise la Copa America 2021 conjointement avec l'Argentine, et compte bien accueillir du public dans ses stades.

Reportée de 2020 à 2021, la Copa America se déroulera du 11 juin au 10 juillet en Colombie et en Argentine, avec une finale prévue à Baranquilla et 4 rencontres prévues dans la capitale, Bogota. Et les autorités colombiennes comptent bien accueillir du public dans les stades pour cette compétition qui n'aurait "aucun sens à huis-clos", affirme le Ministre des Sports colombien Ernesto Lucena à Caracol Radio.

La Colombie travaille à un protocole sanitaire qui lui permettrait d'accueillir jusqu'à 30% de public dans ses stades, alors que les chiffres s'améliorent dans le pays mais que la campagne de vaccination prend du retard. Le maire de Bogota (qui a l'autorité d'ouvrir ou non les stades) s'est montré lui plutôt pessimiste quant à l'éventualité d'une Coupe avec public. Quant à l'Argentine, les rumeurs circulent sur un désistement de sa part pour l'organisation de la compétition, ce qui a poussé Ernesto Lucena à affirmer que la Colombie était, si nécessaire, pleinement capable d'accueillir 100% des rencontres de la Copa America. On le voit, à une centaine de jours de l'Euro, il n'y a pas que chez nous que les grandes compétitions posent question ...