Deinze officialise l'arrivée de Wim De Decker

Wim De Decker sera le nouvel entraîneur de Deinze à partir de la saison 2021-2022.

L'ancien coach de La Gantoise et de l'Antwerp, Wim De Decker (38 ans), va prendre les rênes de Deinze la saison prochaine. C'est ce que le club de D1B a annoncé ce jeudi, officialisant la fin de collaboration avec David Gevaert alors que Deinze, promu, a vécu une saison plutôt tranquille mais vient d'enchaîner 5 défaites d'affilée et a pu faire une croix sur ses ambitions de montée.

De Decker, cependant, ne prendra pas directement la tête de l'équipe : il arrivera d'abord pour "observer et analyser les joueurs en vue de la saison prochaine", laissant le T2 Cédric Vlaeminck diriger les entraînements et les matchs jusqu'au terme de la saison. "J'ai eu de bonnes discussions avec le président, qui est très ambitieux, et le courant est très vite passé entre nous. L'ambition de Deinze me plaît beaucoup", se réjouit Wim De Decker, libre depuis décembre et la fin de son bail à Gand.