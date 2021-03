🎥 Grave blessure pour Mesut Özil?

Recruté en janvier par son club de cœur, Fenerbahçe, le milieu offensif Mesut Özil (32 ans) vit des débuts difficiles en Turquie. Pas encore parvenu à se montrer décisif, l’ancien Gunner s’est en plus blessé jeudi et il a dû être évacué sur civière à la 65e minute du match face à Antalyaspor (1-1) en championnat après avoir été touché à la cheville gauche.

Les images ne laissent rien présager de bon et certains redoutent que l’Allemand soit touché au tendon d’Achille. Pour l’heure, son club n’a pas communiqué à ce sujet.

Looks like Ozil has picked up a nasty injury,could be out for months! pic.twitter.com/gfMiQKgD93