Gand et Hein Vanhaezebrouck n'ont pas encore tourné la page

Bien loin des ambitions du début de saison, La Gantoise vit une saison cauchemardesque, mais Hein Vanhaezebrouck ne veut pas abdiquer.

Largués en championnat, inexistants sur la scène européenne et maintenant éliminés en Coupe de Belgique; les Buffalos ont loupé leur saison. Mais Hein Vanhaezebrouck n'a pas encore jeté l'éponge. "Je refuse de déjà penser à la saison prochaine", lançait-il en conférence de presse, ce dimanche.

À six points du top 8, avec deux rencontres de retard, les Gantois peuvent encore espérer au moins jouer les playoffs 2 et HVH le sait. "Il nous reste six rencontres. On doit se battre pour ce qui est possible. À commencer par gagner des places au classement", insiste-t-il.

Une semaine capitale attend d'ailleurs les Gantois, avec des rencontres difficiles contre Ostende et contre le Club de Bruges. "Deux équipes qui ont confirmé qu'elles n'étaient pas là où elles sont par hasard, mais je l'ai dit à mes joueurs: je suis curieux de voir de quoi nous sommes capables contre ces équipes-là." Début de réponse, ce lundi soir.