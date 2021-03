Pro League: le but du mois pour Jan Van den Bergh

Le but et la célébration: Jan Van den Bergh avait fait sensation contre la Gantoise.

Une fois n'est pas forcément coutume, c'est un défenseur central qui a inscrit le but du mois février en Pro League. La splendide frappe de Jan Van den Bergh contre Genk n'était pas passée inaperçue, le défenseur du Beerschot, qui en est à trois buts et deux assists depuis le début de la saison, en profite pour raffler le titre de But du mois.