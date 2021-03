Vincent Kompany s'inquiète pour Kemar Lawrence et Hannes Delcroix

En plus des deux points lâchés dans la course aux playoffs, le Sporting a perdu deux joueurs sur blessure, dimanche soir.

C'est d'abord Hannes Delcroix qui a dû abandonner ses coéquipiers sur blessure. "Il est tombé de haut et il a ressenti quelque chose à son genou, le même que celui qu'il avait déjà gêné les semaines précédentes. Je pense qu'on va se retrouver dans la même situation qu'avant le Standard et j'espère que ce n'est pas plus grave", explique Vincent Kompany.

Et le coach du Sporting se montre encore moins locace sur la blessure de Kemar Lawrence. "Il faudra attendre les examens pour savoir", insiste-t-il. Avant une demi-finale de Coupe de Belgique, le Sporting va croiser les doigts.