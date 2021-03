Coup dur pour Anderlecht : fin de saison pour Hannes Delcroix

Le défenseur d'Anderlecht doit se faire opérer au genou et ne sera pas de retour cette saison.

Les nouvelles ne semblaient pas si graves pour Hannes Delcroix et sa blessure au genou mais les examens complémentaires sont formels : le défenseur d'Anderlecht doit se faire opérer et ne jouera plus de la saison. Un énorme coup dur pour Kompany et les Mauves dans la dernière ligne droite pour les Playoffs 1.

"Hannes a subi des examens médicaux complémentaires. Une opération du genou s'avère nécessaire. Si tout se passe bien, Hannes reprendra lors de la préparation de la saison prochaine. Courage et rétablis toi bien, Hannes", écrit le club dans un post sur les réseaux sociaux.