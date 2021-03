Les frères Balikwisha pour sortir le Standard de Liège de l'impasse ?

Lancé par Philippe Montanier cette saison, Michel-Ange a poursuivi son petit bonhomme de chemin sous les ordres de Mbaye Leye, reléguant ainsi un certain Mehdi Carcela sur le banc cette saison. De son côté, William pointe le bout de son nez ces dernières semaines.

Michel-Ange Balikwisha fait partie avec Nicolas Raskin et Hugo Siquet des jeunes qui sont parvenus à s'imposer dans le onze rouche cette saison. Avec 6 buts et 4 passes décisives cette saison toutes compétitions confondues, l'ailier âgé de 19 ans peut même se targuer d'être le joueur le plus décisif du noyau liégeois avec Selim Amallah.

D'ailleurs, Mbaye Leye n'avait pas tari d'éloges à propos de son attaquant. "Il fait partie de ces jeunes qui sont très fiables. Et dans le football, c'est très important. Il est discipliné, il possède une intelligence de jeu, a un bon placement, perd peu souvent le ballon et n'est pas avare dans les efforts. Mickey ne m'a pas déçu et j'ai observé ses six premiers mois, il a toujours répondu présent. Et son frère William est en train de suivre la même voie", avait confié l'entraîneur principal du matricule 16 en conférence de presse à la fin du mois de janvier.

Pourtant habitué à être titulaire depuis le début de la saison, le plus jeune des deux frères n'a pas joué contre Zulte Waregem et Mouscron. Deux rencontres où il aurait pu apporter beaucoup quand on connait ses qualités. Son activité débordante, sa vista et sa justesse technique ont manqué terriblement aux Rouches lors de leurs deux derniers déplacements. Faisant partie des joueurs de 19 ans les plus décisifs d'Europe, il a dû ronger son frein en tribune. "Mickey" avait pourtant bien débuté l'année 2021 avec trois buts marqués de suite en championnat contre Malines (1 assist aussi), Charleroi et Ostende. Il a les capacités d'aider un Standard en panne d'efficacité et d'alimenter Klauss ou Muleka.

© photonews

L'aîné des deux frères, William Balikwisha a fait une entrée très remarquée à Mouscron. L'ailier âgé de 21 ans a mis le feu à la défense mouscronnoise en fin de rencontre et a montré de belles choses en 24 minutes. "Le jeu était fermé, c'était le moment de le faire monter. Il faut de l'action et un joueur capable de faire des dribbles et d'aller au un contre un et de le gagner", a confié Mbaye Leye après la défaite de ce dimanche.

Onzième avec 40 points au compteur, le Standard de Liège voit le top 4 s'éloigner et c’est désormais le top 8 et la perspective de ne pas voir sa saison s’arrêter le 16 avril qui est maintenant en péril. Les Rouches vont devoir tout donner lors du match de Coupe samedi soir et des quatres dernières joutes de championnat. Nul doute que les frères Balikwisha pourraient apporter ce petit plus en attaque et permettre au Standard d'être plus efficace et ainsi sortir de l'impasse.