Bryan Heynen scelle son avenir à Genk

Redevenu un pion majeur à la Luminus Arena, Bryan Heynen est parti pour y rester un moment encore.

Bryan Heynen et Genk, l'aventure va encore durer. Le capitaine limbourgeois, dont le contrat expirait le 30 juin 2023, a, en effet, apposé sa signature en bas d'un nouveau contrat de longue durée: il est désormais lié au Racing jusqu'au 30 juin 2026!

Victime d'une lourde blessure en début d'année 2020, le médian de 24 ans avait été écarté des terrains durant près d'un an. Mais il est très vite redevenu un cadre de l'effectif de John van den Brom, au point d'être cité par Roberto Martinez comme un Diable Rouge potentiel.

Formé dans le Limbourg, Bryan Heynen avait disputé ses toutes premières minutes officielles à l'occasion d'un match de championnat contre OHL, le 25 juillet 2015, cinq ans et demi et un titre de champion de Belgique plus tard, il totalise 159 rencontres, 10 buts, 18 assists avec le maillot limbourgeois.