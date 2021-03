Intense déception pour Vincent Kompany et le Sporting: "Un objectif qui tombe et un coup dur à encaisser"

Anderlecht et son coach rêvaient de la Coupe de Belgique, il va falloir reporter ses ambitions sur le championnat et les playoffs.

Vincent Kompany n'a pas pu masquer sa déception en conférence de presse, après la défaite du Sporting d'Anderlecht contre Genk, en demi-finale de Coupe de Belgique. "Peu importe la physionomie du match, c'est un coup dur à encaisser, c'est un objectif qui tombe"", reconnaît le T1 bruxellois.

"On pauvait espérer plus"

Mais il est aussi déçu parce que son équipe aurait pu revendiquer plus sur ce qu'elle a montré contre les Limbourgeois. "C'est une demi-finale de Coupe, contre une équipe avec des joueurs redoutables, mais quand on arrive à faire en sorte de les limiter à des tirs à distance et à se créer plusieurs occasions franches, alors on peut espérer plus."

Forcément décevant pour les Mauves, d'autant que Vincent Kompany le sait, c'est la dernière chance d'offrir un trophée au Sporting cette saison qui s'est envolée, dimanche soir, dans le ciel du Lotto Park. "Quelle que soit la situation du club, à Anderlecht, c'est pour être proche des trophées qu'on joue", reconnaît-il. Les Mauves devront attendre un an de plus...