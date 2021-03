Cristiano Ronaldo a dépassé Pelé, qui le félicite

Avec son triplé sur la pelouse de Cagliari, Cristiano Ronaldo a dépassé le total de buts de Pelé en matchs officiels. Le Brésilien, beau joueur, a félicité le Portugais.

La Juventus l'a emporté ce dimanche à Cagliari grâce à un triplé de Cristiano Ronaldo ; le quintuple Ballon d'Or inscrivait là ses 768e, 769e et 770e buts en compétition officielle, ce qui lui permet de dépasser Pelé au classement des meilleurs buteurs de tous les temps. CR7 serait donc actuellement, selon un classement sujet à débat, le meilleur buteur de l'histoire du football.

Le Roi Pelé, en tout cas, a été beau joueur et s'est emparé des réseaux sociaux pour féliciter le buteur de la Juve : "Je t'admire beaucoup, j'aime te voir jouer, ce n'est un secret pour personne. Félicitations pour avoir battu mon record de buts en matchs officiels (nda : Pelé reste fier de son record de 1283 buts avec les matchs non-officiels). Mon seul regret est de ne pas pouvoir te serrer dans mes bras (...) Mais je partage cette photo en ton hommage, avec beaucoup d'affection, en symbole d'une amitié qui existe depuis longtemps".

Cristiano Ronaldo s'est également exprimé après avoir atteint ce cap historique et a notamment expliqué pourquoi il avait attendu d'avoir dépassé les 767 buts, alors que certains décomptes s'arrêtent à 757 pour Pelé. "Mon respect pour Mr Edson Arantes do Nascimento, ainsi que pour le football du milieu du XXe siècle, m'a amené à compter les 9 buts de Pelé avec le Sao Paulo State Team et son but en équipe militaire du Brésil comme buts officiels", révèle le joueur de 36 ans.

"Aujourd'hui, alors que j'ai atteint 770 buts officiels, mes premiers mots vont directement à Pelé (...) Je suis empli de joie et de fierté d'atteindre le sommet de ce classement et dépasser le record de Pelé, quelque chose dont je n'aurais jamais pu rêver quand je grandissais à Madère".