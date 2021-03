L'Union ne finira pas en roue libre : "Par respect pour le championnat"

L'Union Saint-Gilloise est championne ... mais il reste encore des matchs à jouer, et un verdict important : la seconde place, qui détermine le barragiste.

Du côté de Felice Mazzù, on était clair après la victoire face au RWDM : pas question de terminer la saison en roue libre maintenant que le titre et la promotion sont acquis. "Par respect pour le championnat", affirme le coach de l'Union, mais aussi par ambition : "Nous voulons battre un maximum de records". Libérés, les Unionistes pourront jouer les 5 matchs restants avec un rôle d'arbitre puisqu'ils se déplacent à Westerlo, reçoivent Seraing et vont à Lommel, trois clubs qui se disputent encore la place de barragiste.

Dante Vanzeir, lui, ne ralentira pas la cadence non plus : "La saison n'est pas finie ! J'ai un petit objectif individuel, c'est de terminer meilleur buteur de D1B (il compte 19 buts jusqu'ici, nda). On va tout faire pour que j'y arrive", assure l'attaquant. Les autres équipes sont prévenues ...