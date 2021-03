Nouveau report pour le retour de Neymar

Le Brésilien est sur la touche depuis maintenant 4 semaines.

Le Paris Saint-Germain ne veut prendre aucun risque avec Neymar (29 ans, 11 matchs et 6 buts en L1 cette saison). Si l'attaquant brésilien a participé normalement à l'entraînement collectif lundi, après plus d'un mois d'absence suite à sa blessure à un adducteur, Mauricio Pochettino a décidé de se passer de lui contre Lille, mercredi (17h45), en huitièmes de finale de Coupe de France. Comme évoqué hier, l'entraîneur parisien et son staff préparent le retour en bonne condition physique de l'Auriverde pour le choc de Ligue 1 contre Lyon, dimanche.

Opéré d'un genou en septembre, Juan Bernat poursuit sa rééducation et sera encore indisponible. Pablo Sarabia, touché à une hanche, ne rejouera pas avant début avril puisque le club annonce que l'Espagnol va "effectuer un travail individuel jusqu’à la trêve internationale".