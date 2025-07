L'Union Belge veut enfin de la continuité : une prolongation jusqu'en 2028 à un poste clef

Ces dernières années, l'Union Belge a connu énormément de bouleversements à intervalles réguliers. Une mauvaise habitude qu'on veut faire cesser à la fédération : Peter Willems, CEO de la RBFA, prolonge.

Arrivé en février 2024 à l'Union Belge en tant que directeur de l'arbitrage, Peter Willems avait ensuite été nommé directeur sports en avril de la même année, une fonction rapidement couplée à celle de CEO. Un rôle dans lequel il a convaincu le CA : Willems a prolongé son contrat jusqu'en 2028 à la fédération.

"Je vais continuer cette aventure avec la même motivation qu'au premier jour, avec le Comité de Direction ainsi qu'avec tous les collègues de nos différents départements, l'ACFF, Voetbal Vlaanderen et la Pro League", a déclaré Willems dans le communiqué de l'URBSFA.

"Cela est et reste un honneur de travailler pour la plus grande fédération sportive du pays. Ces dernières années, nous avons franchi des étapes importantes dans des dossiers compliqués et je souhaite poursuivre sur cette lancée"

"Il existe encore de nombreuses opportunités, notamment en matière de football féminin ou encore au plan commercial. Je me réjouis d'ores et déjà d'écrire un nouveau chapitre avec toute notre équipe et de continuer à rendre notre fédération plus forte".

La président de l'Union Belge, Pascale Van Damme, a également réagi avec enthousiasme à ce qui représente un "renforcement de la stabilité au sein de la fédération" : "Avec son équipe, il a démontré qu'il prenait en charge des dossiers difficiles. Le dossier financier en est un bon exemple. Avec ses années d'expérience dans le monde du sport, son grand intérêt avoué pour le football féminin et sa passion pour le marketing et le secteur de la vente, il était évident pour nous qu'il fallait assurer cette continuité".