Encore en Pro League il y a un peu plus d'un an, ce jeune talent pourrait bien rejoindre... Chelsea !

Lors de la saison 2023-2024, il évoluait encore sur les pelouses belges sous les couleurs de l'Antwerp. Un peu plus d'un an plus tard, Soumaïla Coulibaly pourrait s'offrir un très joli transfert.

À l’été 2023, l’Antwerp avait attiré Soumaïla Coulibaly. Le jeune défenseur était arrivé en prêt en provenance du Borussia Dortmund. Lors de la première partie de saison, il avait laissé une bonne impression, mais après le Nouvel An, il a eu moins de temps de jeu. Cela s’expliquait notamment par une blessure. Finalement, l’Antwerp a décidé de ne pas lever l’option d’achat, estimée à plus de sept millions d’euros. Coulibaly est donc retourné à Dortmund. Cette saison, il a de nouveau été prêté, cette fois au Stade Brestois, qui disputait la Ligue des Champions. Mais là aussi, des blessures sont venues perturber son parcours et Coulibaly n’a disputé que seize matchs. Chelsea s'intéresse à Coulibaly Malgré cela, il pourrait décrocher un joli transfert. Selon le journaliste de Sky Sports Kaveh Solhekol, Chelsea serait intéressé à l’idée de recruter Coulibaly de manière définitive. Les discussions entre les deux clubs auraient déjà débuté. Chelsea envisagerait ensuite de le prêter immédiatement à son club partenaire, Strasbourg. Quoi qu’il en soit, ce serait un très beau transfert pour Coulibaly, qui avait quitté le centre de formation du PSG à 17 ans pour tenter sa chance à Dortmund. Sa valeur marchande est actuellement estimée à environ huit millions d’euros, une somme tout à fait accessible pour un club comme Chelsea.