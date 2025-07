C'est fait : Anderlecht chipe Ilay Camara au Standard, voici les détails du deal

Ilay Camara va bel et bien quitter le Standard pour Anderlecht, et rentrer à Neerpede où il a passé une bonne partie de sa formation. Voici les détails du deal.

C'est un petit coup de tonnerre au Standard de Liège. Certes, à Sclessin, on savait que la levée de l'option d'achat d'Ilay Camara (22 ans) après son prêt en provenance du RWDM, à hauteur de 1,8 million d'euros, s'était faite avec l'idée en tête de revendre l'international sénégalais dès cet été au plus offrant. Une façon de faire rentrer de l'argent dans les caisses pour le reste du mercato.

Mais cette destination, on ne l'avait pas vue venir : c'est bel et bien vers Anderlecht que Ilay Camara se dirige. Selon nos informations, le deal est même d'ores et déjà entériné : le RSCA débourserait a priori 4,5 millions d'euros pour rapatrier son ancien talent.

Camara revient à Anderlecht

Et alors qu'on évoquait un pourcentage à la revente situé entre 15 et 20% de la plus-value, selon nos informations, on parlerait plutôt d'un bonus entre 7,5 et 8% sur la plus-value pour le Standard. Moins qu'initialement annoncé, donc.

En faisant revenir Ilay Camara, Olivier Renard désavoue clairement la précédente direction sportive du RSC Anderlecht, qui avait laissé filer le latéral formé à Neerpede direction le RWDM. Deux ans plus tard, après avoir percé chez le voisin molenbeekois, puis chez le rival liégeois, revoilà Camara au bercail.

La saison passée, le futur ex-Rouche a disputé 36 matchs pour le Standard, pour 6 passes décisives. Lui qui évoluait principalement sur le flanc droit avec le RWDM n'a pas quitté le flanc gauche à Sclessin. Reste à voir quel rôle Besnik Hasi lui réserve.