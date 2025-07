"J'espérais avoir l'honneur de porter ce maillot un jour" : les premiers mots de la nouvelle recrue du Standard

Le Standard mise sur l'expérience et l'envie avec sa nouvelle recrue. Déterminé à faire vibrer Sclessin, Thomas Henry n'a qu'une mission en tête.

Le Standard tient sa nouvelle arme offensive et le joueur n’a pas caché son émotion. "Depuis que j’ai découvert le championnat belge, j’ai été séduit par l’incomparable ferveur du club liégeois", confie Thomas Henry sur le site web du club.

Officiellement Rouche. Thomas Henry est notre 8ème renfort estival. 🔴⚪️



— Standard de Liège (@Standard_RSCL) July 3, 2025

"J’espérais avoir l’honneur de porter ce maillot un jour", poursuit l’attaquant français de 30 ans. Dès que le Standard l’a approché, il n’avait plus qu’une idée en tête.

"Revenir en Belgique pour aider les Rouches à atteindre leurs objectifs", voilà sa promesse. Un discours qui colle parfaitement à l’image d’un joueur déterminé et déjà familier du pays après ses passages à Tubize et OH Louvain.

Le club lui a offert un contrat jusqu’en 2027, plus une année en option. Un pari sur l’expérience pour un attaquant décidé à relancer l’attaque liégeoise.

Pour Marc Wilmots, il s’agit déjà de la huitième recrue du mercato. Un renfort qui montre que le Standard veut avancer et viser plus haut. On peut se demander si ce sera la dernière recrue du mercato pour le Standard.