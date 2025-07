Marc Wilmots ne s'arrête plus : le Standard proche d'un nouveau renfort offensif

Le Standard veut encore se renforcer cet été. Le club discute pour attirer Rafiki Saïd, ailier gauche de Troyes.

Marc Wilmots travaille pour renforcer l’équipe et prépare le groupe pour la nouvelle saison. Au Standard, on cherche à apporter des ajustements précis et combler les besoins sur des postes ciblés.

Selon la Dernière Heure, le Standard de Liège cible Rafiki Saïd qui joue en Ligue 2. Les deux clubs discuteraient des détails du transfert pour tenter de boucler l’affaire rapidement.

Saïd est un ailier gauche comorien de 25 ans qui joue à Troyes. Il a marqué 8 buts et délivré 4 passes décisives la saison dernière en championnat.

Séduit par le projet, Saïd aurait donné son accord pour un contrat de 4 ans. Il reste encore à régler la question de ses deux années de contrat restantes avant de finaliser le transfert.

Les supporters restent attentifs à l’issue de ce dossier. Après les arrivées de Nielsen et Henry, le Standard aimerait encore renforcer son flanc gauche et apporter du sang neuf à Sclessin.