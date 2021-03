📷 Joe Hart ... ironise sur l'élimination de sa propre équipe

L'élimination de Tottenham était LA surprise de ce jeudi en Europa League - et n'a pas manqué de faire réagir. Mais Joe Hart, remplaçant de Hugo Lloris, a tenté un drÎle de trait d'humour ...

"Job done" : voilà le message un peu particulier posté par Joe Hart sur Instagram après la lamentable élimination de son équipe ce jeudi en Europa League, des oeuvres du Dinamo Zagreb (3-0). Le portier de 33 ans est, rappelons-le, second gardien de Tottenham et a disputé 10 matchs cette saison toutes compétitions confondues, dont 8 en Europa League. Hart était cependant sur le banc pour ce 8e de finale retour, comme à l'aller, ce qui ne lui a peut-être pas plu et peut expliquer cet amer message, supprimé depuis ...

Certains évoquent également une erreur de la personne responsable des réseaux sociaux de l'ancien de Manchester City, qui aurait cru que les Spurs passaient en quarts malgré la lourde défaite.