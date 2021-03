🎥 Le VAR a fait débat à Mouscron: "Je ne comprends pas"

Les Côtiers se demandent toujours pourquoi le but de Fashion Sakala a été annulé.

Fashion Sakala pensait avoir donné l'avantage à Ostende dans les arrêts de jeu de la première période, mais c'était avant que le VAR n'intervienne. Monsieur Put est allé voir les images et il a pris sa décision: annuler le but.

Pourquoi? Arthur Theate, impliqué sur la phase, répond. "L'arbitre m'a dit que j'étais hors-jeu et que j'empêchais le joueur de Mouscron d'intervenir, mais je ne comprends vraiment pas. Car il n'y a absolument personne entre moi et la balle."

Mais les Côtiers ont finalement su aller chercher la victoire et c'est tout ce que veut retenir le défenseur du KVO. "Aujourd'hui, on prend trois points, c'est le principal et ça va booster l'équipe pour la suite", conclut-il.