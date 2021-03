Ismaël Kandouss savoure son retour en forme : "Ça fait vraiment du bien"

Freiné par les blessures durant la première partie de saison, Ismaël Kandouss retrouve du temps de jeu avec l'Union depuis quelques semaines.

Le sentiment est mitigé pour Ismaël Kandouss. Hier, l'Union Saint-Gilloise a été tenu en échec sur la pelouse de Westerlo, dans le cadre de la 24ème journée de Proximus League. Toutefois, sur un plan personnel, le joueur de 23 ans a connu sa troisième titularisation consécutive avec l'Union.

Dans des propos relayés par le club bruxellois, le Marocain est revenu sur le match face aux Kempeneers. "Je suis déçu malgré tout, vu que ce 2-2 casse notre rythme et surtout notre série. On s’est donné à fond, on avait à cœur de poursuivre notre série [...] Ceci dit, personnellement, ça fait vraiment du bien d’être titulaire, de revenir et prendre du temps de jeu. Je suis content de ne plus avoir de blessure ni la crainte de rechute."

Cette saison, Ismaël Kandouss a connu plusieurs blessures avec les Apaches. Entre octobre et mars, il n'a pu jouer que 71 minutes en championnat. Maintenant que le titre de champion de D1B est acquis, la pression pour les résultats est moindre. Cela devrait permettre à l'ancien joueur de Dunkerque de revenir tranquillement de blessure.