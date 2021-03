D1B : Seraing conforte sa deuxième place

Ce dimanche après-midi, Seraing accueillait le RWDM lors de la 24ème journée de D1B.

Après sa victoire au Lierse ce samedi soir, Lommel (40 points) maintenait la pression sur Seraing (42 points) en revenant ainsi à deux points du second de D1B. Les Métallos se devaient de l'emporter ce week-end pour maintenir une avance de cinq unités sur les Limbourgeois. Le maintien acquis, le RWDM (30 points) se déplaçait au Pairay sans véritable objectif.

Ce sont les visiteurs qui obtiendront la première occasion chaude de la partie. Suite à une glissade de Nadrani, Nangis partira dans la profondeur et verra Dietsch anticipé mais le gardien sérésien sera trop court. Heureusement pour lui que Swers contrera le tir adverse, sans quoi c'était but (2e). Seraing réagira via deux tirs de Mikautadze (12e et 21e) mais pas de quoi inquiéter le RWDM. Peu après la demi-heure de jeu, Sadin captera un tir dévié de Bernier (32e) et un coup franc de Kilota (37e). Les deux équipes rejoindront leur vestiaire respectif sur le score de 0-0.

En début de seconde période, il n'y aura pas grand chose à se mettre sous la dent. Il faudra attendre l'heure de jeu pour assister au premier but de la rencontre. C'est Ablie Jallow qui permettra aux Métallos de prendre les commandes de la rencontre d'une belle frappe du gauche (62e), 1-0. Seraing ne sera pas loin de doubler la mise mais Sadin en décidera autrement en effectuant deux arrêts décisifs sur un enroulé de Bernier (73e) et une frappe à distance de Gueye (74e). Ce dernier, bien servi par Mikautadze, placera le cuir juste à côté quelques minutes plus tard (78e). Le portier bruxellois fera deux belles parades en fin de rencontre permettant aux siens d'y croire encore un peu. Mais les Sérésiens s'imposeront finalement 1-0.

Seraing a évité le piège molenbeekois ce dimanche et est parvenu à s'imposer de justesse tout en confortant sa deuxième place au classement. Grâce à cette victoire, les troupes d'Emilio Ferrera comptent cinq points d'avance sur Lommel à quatre journées de la fin.