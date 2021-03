Le Barça écrase la Sociedad, statu quo en tête de la Liga

Le Barça répond à l'Atletico et au Real, pas de changement dans le trio de tête du championnat espagnol.

Le Barça aura souffert pendant 37 minutes, avant de faire exploser la Real Sociedad, dimanche soir, en clôture de la 28e journée de championnat. Jusqu'à l'ouverture du score, l'équipe d'Adnan Januzaj, sur le banc en début de rencontre, aura fait jeu égal avec les Blaugrana.

Il fallait d'ailleurs un superbe arrêt d'André ter Stegen devant Alexander Isak pour empêcher les Basques d'ouvrir le score (24e). Mais un quart d'heure plus tard, Antoine Griezmann profitait d'un ballon qui traînait dans le rectangle pour ouvrir le score et le match avait définitivement tourné.

Juste avant la pause, Sergino Dest mettait en effet à profit un assist de Lionel Messi pour doubler la mise et le match était plié à la pause. En seconde période, Dest, Dembélé et un doublé de Lionel Messi ont permis au Barça de prendre ses aises, tandis que Barrenetxea avait réduit le score.

Victoire éclatante du Barça (1-6) et statu quo donc en tête du championnat: l'Atletico (66 points) trône en tête devant le Barça (62) et le Real (60), la Sociedad d'Adnan Januzaj, qui a joué la dernière demi-heure, reste cinquième, mais sent le souffle du Betis dans son dos.