Seraing affrontera son partenaire messin durant la trêve internationale

Comme le veut la tradition à Seraing, un match amical avec la "maison-mère", le FC Metz, est programmé durant la trêve internationale.

Seraing jouera dans les matchs à venir son ticket pour les barrages d'accession à la D1A et ne veut rien laisser au hasard : les Métallos, qui comptent 5 points d'avance sur Lommel, travailleront durant la trêve internationale et affronteront le FC Metz, qui trône à une belle neuvième place en Ligue 1. Le match aura lieu ce vendredi entre le RFC Seraing et son club partenaire, à Metz.

Le RFC sera privé de Georges Mikautadze, son attaquant franco-géorgien, appelé pour la première fois avec l'équipe nationale de Géorgie suite à sa saison de folie (déjà 18 buts pour le buteur prêté par ... Metz).