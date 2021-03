Le RFC Seraing soupçonné par l'Union Belge de falsification de tests Covid !

Incroyable nouvelle en provenance de la presse néerlandophone : le RFC Seraing, deuxième de D1B, serait soupçonné par l'Union Belge d'avoir commis une fraude lors des tests Covid-19.

Le coup de tonnerre vient du Nieuwsblad, qui nous apprend ce mardi que l'Union Belge aurait ouvert une enquête sur une potentielle falsification de tests de dépistage du Covid-19 de la part du RFC Seraing, 2e de D1B. Les faits auraient eu lieu en amont du match opposant les Métallos à Westerlo, le 24 janvier dernier. Un match très important dans la course aux barrages, mais que Seraing avait abordé en déplorant quelques absents pour cause de coronavirus.

Les faits soupçonnés par la RBFA sont graves puisque le club sérésien est accusé d'avoir alors tenté de frauder lors des tests afin d'éviter trop d'absences (diminué, Seraing perdra 4-3 en Campine). Des joueurs de l'équipe Espoirs auraient ainsi notamment passé le dépistage en lieu et place de l'équipe A. La rumeur, et donc l'accusation, proviennent rien moins que ... de Westerlo-même, qui en aurait fait part à l'Union Belge. Les joueurs de Seraing auraient déjà été interrogés par l'Union Belge. On ignore encore quelles sanctions sont possibles dans ce genre de situation.