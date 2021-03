Mehdi Bayat revient sur "le format idéal" pour les Espoirs en D1B et en Amateurs

La Pro League n'a pas trouvé d'accord sur l'intégration des U23 à la D1B la saison prochaine. Une déception pour Mehdi Bayat.

Le président de l'Union Belge et administrateur-délégué du Sporting Charleroi aurait aimé voir les équipes Espoirs du top belge évoluer dans les divisions inférieures, mais pas sous le format proposé, à savoir 7 équipes en D1B. "Pour moi, le format idéal serait 4 équipes en D1B et 4 équipes en Nationale 1", explique Mehdi Bayat à la RTBF. "D'autres seraient réparties dans les divisions amateures selon leur niveau".

Problème : trouver un compromis en Belgique est difficile. "Tout le monde est un peu égoïste et pense à ses intérêts, ce n'est plus possible de trouver un compromis intelligent", regrette Bayat. "Il faut mettre tout le monde d'accord sur un point d'intérêt commun (...) Nous devons trouver la solution pour que ça fasse du bien à tout le football belge, pas juste quelques équipes".