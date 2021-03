L'entraîneur gallois est fier de ses hommes : "Nous avons regardé la première nation mondiale dans les yeux"

Malgré la défaite, Robert Page veut voir le positif dans cette rencontre.

Si le pays de Galles s'est incliné mercredi soir face aux Diables Rouges, la défaite n'est pas un drame pour l'entraîneur gallois. "Je suis content de l’équipe car nous avons montré du caractère, surtout en seconde période", a confié Robert Page en conférence de presse.

"En première période, nous avons mis un très beau but et je pense que peu d’équipes mettront un tel but à la Belgique. Nous avons eu peu d’occasions et nous aurions dû les punir mais dans l’ensemble, je suis content car nous avons regardé la première nation mondiale dans les yeux."

Page estime que les Gallois devront presser de nouveau très haut face à la République tchèque lors de leur deuxième match de qualification mardi prochain.