Catastrophe pour le Real: Sergio Ramos à nouveau blessé

Le Real perd son capitaine au plus mauvais moment.

Rien n'est épargné au Real Madrid et à Zinedine Zidane cette saison. Déjà privés d'Eden Hazard pour un bon moment, les Merengue devront aussi aborder leur très chargé mois d'avril sans leur capitaine. Comme le confirme Real Madrid dans un communiqué, Sergio Ramos qui ne s'était pas entraîné ce matin, souffre d'une lésion musculaire.

Le club ne s'avance pas sur la durée d'indisponibilité de son capitaine, mais selon les informations de Mundo Deportivo, il devrait être écarté des terrains durant un mois. Il manquera donc plus que probablement les quarts de finale de Ligue des Champions contre Liverpool (6 et 14 avril) et le Clasico contre le Barça (10 avril).