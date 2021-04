Mats Rits croit toujours aux Diables Rouges

Mats Rits n'a jamais été appelé en sélection nationale et ne semble pas faire partie des projets de Roberto Martinez, mais le médian du FC Bruges n'abandonne pas pour autant.

Le FC Bruges comptait quelques joueurs repris lors du dernier rassemblement national avec Simon Mignolet, Brandon Mechele et Charles De Ketelaere. Mais un Blauw & Zwart était déçu : Mats Rits, qui pensait pouvoir postuler à une place dans le noyau. "J'ai vraiment cru que l'absence de Witsel allait me donner une chance de réaliser ce rêve qu'est la sélection", regrette Rits dans le Nieuwsblad.

"D'autres comme Verschaeren, De Ketelaere, Manga ou Sambi Lokonga ont obtenu cette chance et ils le méritaient. Mais je ne désespère pas", affirme le médian polyvalent, qui a également évoqué son avenir : "Si je pouvais signer à Bruges pour 10 ans, je le ferais. Je suis heureux à Bruges, j'aime les gens ici et on me le rend bien. Je joue pour le titre, je joue l'Europe chaque saison, que demander de plus ?".