Seraing se bat bien mais s'incline à l'Union, Lommel peut en profiter pour se rapprocher

Au terme d'un match très disputé et surtout d'une seconde période pleine de suspens, Seraing s'est incliné à l'Union Saint-Gilloise, qui confirme qu'elle termine sa saison avec concentration.

Si le suspens était encore à son comble concernant la lutte pour le titre, nul doute que cet Union - Seraing aurait eu une autre saveur compte tenu du résultat du dernier match, en novembre 2020. Les Sérésiens s'étaient imposés 1-0, et l'USG n'allait ensuite plus connaître la défaite et être sacrée championne avec un paquet de matchs d'avance. Mais ce choc de D1B entre le premier et le second reste important, puisque les Métallos comptent 5 points d'avance sur Lommel et espèrent bien frapper un grand coup dans la course aux barrages.

Toutes deux privées de leur attaquant vedette, la saison de Vanzeir étant terminée et Georges Mikautadaze étant revenu blessé de sélection géorgienne, les équipes ne s'observeront pas pour autant : dès la 3e minute, Denis Undav se joue de la défense et trouve Nielsen, dont la frappe s'écrase sur la latte et rebondit sur la ligne. Gueye répondra d'une tête sur Anthony Moris (9e), et le match se tendra très rapidement.

Peu inspiré, Seraing doit faire face aux vagues incessantes menées par un duo Undav-Nielsen qui a tendance à vouloir en faire trop ; Dietsch s'interpose à quelques reprises, notamment devant Undav (24e), et voit Faye comme Nadrani laisser trop d'espaces derrière eux. Emilio Ferrera n'est pas ravi, le crie à plusieurs reprises, mais n'est surtout pas ravi de l'arbitrage de Mr Boucaut, qui jaunit rapidement deux Sérésiens ; l'homme en noir viendra d'ailleurs en toucher un mot au coach des Métallos. Sans grand spectacle et dans une atmosphère chargée, la mi-temps s'achève sur un score vierge.

Le loupé de Milicevic

Visiblement remontée sur le terrain avec d'autres intentions et du moins celle de ne plus subir, l'équipe sérésienne prend le contrôle du ballon dès le retour des vestiaires avec un Ablie Jallow intenable, qui finit par frôler le cadre suite à un corner. Mais l'USG n'est pas championne pour rien et, pleine de cynisme, ouvre le score contre le cours du jeu via le géant Burgess sur coup de coin (1-0, 56e).

Mais la meilleure équipe sur le terrain reste Seraing, qui obtient une occasion en or de profiter de son temps fort ... et la manque : Milicevic, qui obtient un penalty logique, frappe sur Moris (62e). L'USG pense obtenir un penalty également mais Mr Boucaut ne bronche pas quand Undav s'effondre. Le momentum liégeois semble cependant passé et ce sont à nouveau les champions qui poussent ; sur un centre, Dietsch doit sortir et entre en collision avec deux joueurs, ce qui le force à sortir. Mignon, à peine les gants enfilés, voit son poteau trembler via Nielsen (72e).

Dans une seconde période bien meilleure des deux côtés sur le plan du jeu, les occasions continueront dans les deux sens : Nielsen trouve encore Mignon sur son chemin, avant que ce soit à Moris de s'employer devant Milicevic après un raid d'Antoine Bernier. Seraing poussera encore, mais devra se résoudre à une défaite entérinée au bout des (longs) arrêts de jeu par Teddy Teuma (90e+5), et qui peut permettre à Lommel de revenir à 2 points en cas de victoire à Deinze.