Sampaoli gagne, mais n'est pas satisfait de la prestation de l'une de ses stars

Ce dimanche soir, Marseille s'est imposé contre Dijon mais tout n'a pas été au goût de l'entraîneur argentin.

Peu trouvé par ses coéquipiers, l'attaquant de l'Olympique de Marseille Arkadiusz Milik (27 ans, 8 matchs et 3 buts en L1 cette saison) n'a pas brillé face à Dijon (2-0) dimanche en Ligue 1. Devant les médias, l'entraîneur phocéen Jorge Sampaoli a évoqué la performance de l'international polonais.

"Concernant Milik, on a beaucoup essayé de jouer sur les côtés, il a reçu beaucoup de centres de Thauvin, de Lirola, mais on n’a pas réussi à le trouver malheureusement. Après, Arek a joué avec sa sélection, a voyagé. On attend beaucoup de lui. Avec son rayonnement, c’est un joueur très important. Il faut qu’il y ait des connexions entre nos joueurs et notre numéro 9 sinon, ce sera difficile", a analysé le technicien argentin.