🎥 Grosse boulette, suivie d'un réflexe décisif: le drôle de lundi de Pâques de Maarten Vandevoordt

Comment se racheter en beauté après une grosse boulette? Maarten Vandevoordt a répondu à cette question lundi après-midi.

Maarten Vandevoordt a vécu une drôle de rencontre contre OHL, lundi soir. Intransigeant pendant 70 minutes face aux attaquants louvanistes, le jeune portier de Genk s'est ensuite complètement loupé sur un coup-franc de Xavier Mercier. "Je ne sais pas ce qu'il s'est passé, mais le fait est que j'aurais dû avoir ce ballon, c'est clair", confirme-t-il.

Ce but aurait d'ailleurs pu coûter cher aux Limbourgeois qui ont vu leurs adversaires du jour revenir au score, mais Maarten Vandevoordt s'est racheté, quelques minutes plus tard, en détournant une tentative de Thomas Henry, juste avant que Theo Bongonda et Paul Onuachu n'offrent la victoire au Racing...