Jackson Muleka monte en puissance : "Il peut devenir l'un des meilleurs attaquants de Jupiler Pro League"

L'international congolais monte tout doucement en puissance du côté du matricule 16 et a encore fait parler la poudre ce week-end contre La Gantoise. Pour la première fois de la saison, Muleka a réussi à marquer dans deux rencontres consécutives

Jackson Muleka a permis au Standard de Liège de revenir dans la rencontre face à La Gantoise dimanche soir en coupant parfaitement un centre d'Hugo Siquet. Le buteur a inscrit son septième but de la saison, le cinquième en championnat. "Petit à petit, je tretrouve ma forme et cela me fait du bien d'aider l'équipe. Je me sens mieux, et ça me rend heureux", a confié l'ancien joueur du TP Mazembe qui a pleinement réussi son adaptation en Jupiler Pro League. "Beaucoup de personnes m'ont aidé. Quand je suis arrivé à Liège, il faisait très froid et je n'étais pas habitué. Cela a joué. Maintenant, il fait meilleur et je m'adapte et m'acclimate petit à petit. Cette dernière trêve internationale m'a fait beaucoup de bien, j'ai pu revoir ma famille après six mois", a précisé le Rouche.

Mbaye Leye n'a pas tari d'éloges à propos de Muleka. "Quand vous débarquez dans un grand club comme le Standard de Liège en provenance de la République Démocratique du Congo, sans préparation et en étant confronté à un grand froid pour la première fois, c'est difficile et la première année est toujours compliquée. Jackson avait besoin d’un temps d’adaptation, il avait besoin de jouer et d'avoir un peu de soleil. C'est un véritable buteur. Quand il connaîtra bien la D1A et qu’il se sera bien adapté, il deviendra l’un des meilleurs attaquants de Jupiler Pro League, parce qu’il a toutes les qualités pour y parvenir. Il est capable de couper au premier poteau, de jouer dos au but et d'embêter la défense adverse", avait confié le T1 liégeois après la victoire contre La Gantoise.