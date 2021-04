Mircea Rednic déjà licencié ... et encore une fois le jour de son anniversaire

Il n'aura pas fait long feu : Mircea Rednic a été licencié ce jeudi par son club, le Viitorul Constata, en Roumanie. Arrivé en décembre dernier, il n'aura dirigé que 17 rencontres à la tête du club, qui était son deuxième en 2020 avec le Politehnica Iasi. Et ce licenciement est survenu ... le jour de ses 59 ans, ce qui n'est pas une première pour lui : c'est la 3e fois que l'ancien coach du Standard de Liège, de La Gantoise et de l'Excel Mouscron prend la porte le jour de son anniversaire.

