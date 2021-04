Marseille: la méthode Sampaoli ne plaît pas à tout le monde

L'entraîneur argentin n'est pas venu à Marseille pour enfiler des perles.

Nommé à la tête de l'Olympique de Marseille début mars, l'entraîneur Jorge Sampaoli cherche depuis à imposer son style au sein du club phocéen. Sans surprise, le technicien argentin a totalement bousculé les habitudes des joueurs, avec notamment des entraînements très physiques et des remontrances hurlées constamment en Espagnol, d'après les informations du quotidien L'Equipe ce samedi.

Et visiblement, Sampaoli se montre encore plus sévère avec les jeunes de la National 2, qui sont utilisés pour certains exercices avec les professionnels, au point de choquer les anciens dans sa manière de les engueuler. Au moment de sa signature à l'OM, l'ancien sélectionneur de l'Argentine avait prévenu : certains joueurs n'allaient pas réussir à s'adapter à sa philosophie. Et ce scénario se confirme avec plusieurs éléments qui ne sont pas convaincus par ses méthodes.